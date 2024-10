Bologna, Orsolini: «Dedichiamo questo successo alla nostra gente. Vogliamo raggiungere questo obiettivo» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Bologna ritorna alla vittoria, e il capitano rossoblu Riccardo Orsolini rilascia qualche dichiarazione tra gioia e voglia di dare continuità Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Bologna si è definitivamente risollevato, e il capitano rossoblu Riccardo Orsolini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Le parole riprese da TuttoBolognaweb. LE PAROLE – «È stata una Calcionews24.com - Bologna, Orsolini: «Dedichiamo questo successo alla nostra gente. Vogliamo raggiungere questo obiettivo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilritornavittoria, e il capitano rossoblu Riccardorilascia qualche dichiarazione tra gioia e voglia di dare continuità Dopo la vittoria contro il Cagliari, ilsi è definitivamente risollevato, e il capitano rossoblu Riccardoha voluto rilasciare qualche dichiarazione. Le parole riprese da Tuttoweb. LE PAROLE – «È stata una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Bologna supera il Cagliari 2-0. Reti di Orsolini al 35' e di Odgaard al 51'; Bologna-Milan, Orsolini: “Le polemiche non ci interessano. C’è chi ha perso tutto”; Le parole di Riccardo Orsolini nel post partita; Serie A, Cagliari-Bologna 0-2: Orsolini e Odgaard lanciano Italiano; Bologna, Orsolini: "Importante ritrovare la vittoria. Polemiche sul rinvio? Conta altro"; SALA STAMPA - Italiano: "Bella vittoria che dedichiamo alla gente di Bologna"; Leggi >>>

Orsolini: “Dedichiamo la vittoria a Bologna e ai bolognesi”

(informazione.it)

Ancora un gol per Orso, che con l'arrivo di ottobre tende a sbloccarsi. Ha aperto lui le marcature per il successo del Bologna a Cagliari per zero a due. Così Riccardo Orsolini, Player of the Match, a ...

Bologna sfata il tabù Cagliari: Orsolini e Odgaard firmano il successo rossoblu

(lifestyleblog.it)

Il Bologna espugna la Unipol Domus: Orsolini e Odgaard firmano la vittoria contro il Cagliari. Quarta trasferta consecutiva con doppietta per i rossoblu.

La felicità in Italiano. "Bravi, concreti e intensi: la classifica non ci piaceva e ci ha dato più carica»

(ilrestodelcarlino.it)

La soddisfazione del tecnico: "E’ un successo veramente importante. Dedicato a chi nella nostra città sta continuando a spalare nel fango". .

Il Bologna vince a Cagliari e ritrova il sorriso: Orsolini e Odgaard firmano il 2-0 che risolleva Italiano

(informazione.it)

Video Bologna Orsolini Video Bologna Orsolini

Il Bologna torna a vincere: secondo successo in stagione per la squadra di Italiano, che vince 2-0 in Sardegna con i gol di Orsolini e Odgaard e stavolta non concede spazi per la rimonta. Il successo ...