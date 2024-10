Secoloditalia.it - Ascoltare i “pistolotti” di Scurati sul fascismo: la ridicola punizione agli studenti del “saluto romano”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La? Leggere i libri dell’antifascista che s’è arricchito con i libri su Mussolini, Antonio, il martire del Pd Alla creatività della sinistra, soprattutto quella che dà lezioni nelle scuole, non c’è limite. A dueche forse goliardicamente si erano fatti ritrarre in una foto col braccio teso, nel segno del, i vertici del liceo Montessori di Roma hanno imposto 10 giorni di sospensione, lavori socialmente utili a scuola e una serie di letture obbligatorie tra cui Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino, Il garofano rosso di Elio Vittorini, La ragazza di Bube di Carlo Cassola, oltre adun intervento di Antoniosue populismo, i suoi “” moralistici su cui ha costruito il presenzialismo in tv.