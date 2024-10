Alluvione in Spagna, il ponte di Paiporta spazzato via dalla furia del fiume: il video (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continua a crescere il bilancio della drammatica Alluvione in Spagna, con 64 vittime già accertate e ancora dispersi di cui non si sa nulla. I video della tragedia intanto stanno facendo il giro dei social, come quello girato da alcuni residenti a Paiporta, comune situato nella comunità autonoma Valenciana, tra le aree più colpite della provincia di Valencia. Leggi anche: Donna resta incastrata sotto un camion eviene trascinata per 400 metri: salva per miracolo Qui l’eccezionale piena del rio Magro ha letteralmente spazzato via un ponte. Intanto nella cittadina – a circa 20 chilometri di distanza da Valencia – è salito a quattro morti il bilancio delle vittime (64 in totale tra la provincia di Valencia e quella orientale di Albacete). Thesocialpost.it - Alluvione in Spagna, il ponte di Paiporta spazzato via dalla furia del fiume: il video Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continua a crescere il bilancio della drammaticain, con 64 vittime già accertate e ancora dispersi di cui non si sa nulla. Idella tragedia intanto stanno facendo il giro dei social, come quello girato da alcuni residenti a, comune situato nella comunità autonoma Valenciana, tra le aree più colpite della provincia di Valencia. Leggi anche: Donna resta incastrata sotto un camion eviene trascinata per 400 metri: salva per miracolo Qui l’eccezionale piena del rio Magro ha letteralmentevia un. Intanto nella cittadina – a circa 20 chilometri di distanza da Valencia – è salito a quattro morti il bilancio delle vittime (64 in totale tra la provincia di Valencia e quella orientale di Albacete).

