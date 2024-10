Alluvione a Valencia, la denuncia della stampa locale: “Tanti errori dalle autorità, gestione criminale” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Le autorità hanno fatto tantissimi errori nella gestione dell'emergenza". A Fanpage.it parla Vincent Partal, il direttore del giornale catalano Vilaweb che ha commentato le disastrose conseguenze della perturbazione che ha colpito il sud-est della Spagna, in particolare, la Comunità Valenciana e l'Andalusia: "Siamo in una situazione davvero difficile, c'è acqua ovunque". Fanpage.it - Alluvione a Valencia, la denuncia della stampa locale: “Tanti errori dalle autorità, gestione criminale” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Lehanno fatto tantissiminelladell'emergenza". A Fanpage.it parla Vincent Partal, il direttore del giornale catalano Vilaweb che ha commentato le disastrose conseguenzeperturbazione che ha colpito il sud-estSpagna, in particolare, la Comunitàna e l'Andalusia: "Siamo in una situazione davvero difficile, c'è acqua ovunque".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alluvione a Valencia, la denuncia della stampa locale: "Tanti errori dalle autorità, gestione criminale"; Spagna, Valencia in ginocchio per l’alluvione: almeno 51 morti, centinaia i dispersi; Le impressionanti immagini che raccontano “l’alluvione del secolo” a Valencia | La gallery; Alluvione Valencia, cos’è la Dana la ‘goccia fredda’ che ha travolto la Spagna; Alluvione in Spagna, a Valencia è una strage: oltre 50 morti; Alluvione in Spagna, auto rovesciate e sbattute contro il guardrail: lo scenario apocalittico in una strada a…; Leggi >>>

Alluvione a Valencia oggi, il ciclone Dana fa decine di morti in Spagna, molti bambini. In 8 ore la pioggia di un anno

(quotidiano.net)

Una violenta perturbazione sta flagellando il sud della penisola iberica causando inondazioni e centinaia di sfollati. Attivati obitori mobili ...

Alluvione a Valencia in Spagna causata dalla DANA: cos'è, come si forma e quando può verificarsi

(notizie.virgilio.it)

Cos'è la DANA, il fenomeno meteorologico che ha causato la devastante alluvione a Valencia in Spagna: come si forma e quando può verificarsi ...

Inondazioni a Valencia, 52 morti, le strade come fiumi: arriva l'esercito. Aumentano i dispersi

(msn.com)

Episodi di panico a Valencia, acqua a ruba nei supermercati I supermercati di Valencia registrano già alcuni episodi di panico: c'è chi comincia a fare incetta di confezioni d'acqua per paura di resta ...

Alluvione a Valencia in Spagna con morti e dispersi, il sindaco: "Intrappolati come topi": video del disastro

(notizie.virgilio.it)

Video Alluvione Valencia Video Alluvione Valencia

Valencia sott'acqua, l'alluvione mette in ginocchio la Spagna con morti e dispersi. La disperazione del sindaco: "Persone intrappolate come topi" ...