Al Daste week-end alla scoperta della cultura messicana e delle sue tradizioni

Bergamo. La comunità messicana di Bergamo presenta la 7a edizione del Festival "In Messico la morte è cultura viva", che porta in città le tradizioni del Dia De Muertos, una delle feste più sentite dal popolo messicano. Venerdì 1 novembre 2024 dalle 10 alle 19 e sabato 2 novembre dalle 12 alle 16 la Chiesa di San Lazzaro ospiterà il tipico Altare dei Morti, ricco di offerte e oggetti simbolici, vero e proprio omaggio ai cari defunti. Sabato 2 e domenica 3 novembre, lo spazio Daste Bergamo di Celadina, farà da cornice per due giornate dedicate alle celebrazioni di questa antica tradizione, dal 2003 Patrimonio culturale Immateriale dell'UNESCO. Danze, laboratori, intrattenimento musicale e assaggi culinari si susseguiranno in un ricco programma coronato dalla sfilata delle Catrinas.

