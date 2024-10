Noinotizie.it - Accusa, fatture false: sequestro nel nord barese Guardia di finanza

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione ad un decreto dipreventivo funzionale alla confisca, anche per equivalente, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto conti correnti e quote societarie per un valore di oltre 147 mila euro. L’operazione costituisce l’epilogo di articolati approfondimenti investigativi eseguiti dalle fiamme gialle della Compagnia di Molfetta nei confronti di una società operante nel settore della “confezione in serie di abbigliamento esterno”.