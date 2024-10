Vittoria di Bucci in Liguria il sondaggista Noto | Gli elettori di centrodestra sono fidelizzati e non disertano le urne il neo governatore ringrazi soprattutto Scajola

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ha tutte le ragioni per sorridere ilper il risultato delle elezioni regionali in. Sebbene sia stata unadi misura quella di Marco, quasi l’1,5% di distacco e con un’astensione molto elevata, oltre il 54%, la coalizione di governo ha tenuto in una sfida elettorale resa necessaria dall’inchiesta per corruzione che ha travolto il suoGiovanni Toti. E nonostante il calo evidente di consensi rispetto alle Elezioni europee di giugno, appena quattro mesi fa, quando Fratelli d’Italia prese qui 167mila voti e oggi ne conta 100mila in meno, «è sbagliato confrontare i risultati delle amministrative con legislative ed europee,competizioni e offerte diverse». Lo ricorda il professore universitario eAntonio, dell’Istituto demoscopicoSondaggi.