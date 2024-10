The Penguin 1×06: tutti gli easter eggs e i riferimenti DC Comics presenti nel nuovo episodio (Di martedì 29 ottobre 2024) L’episodio 6 di The Penguin porta avanti le avventure di Oswald (Cobb) Cobblepot, esplorando il lato oscuro della criminalità di Gotham City con una trama ricca di colpi di scena e riferimenti all’universo DC. In questo episodio, vediamo il protagonista affrontare nuovi nemici, mentre alleanze e tradimenti rendono la sua ascesa al potere sempre più complessa. Ecco un’analisi dettagliata dell’episodio e i principali easter egg che collegano la serie ai fumetti e alle storie più iconiche di Gotham. Ovviamente seguono spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo! Gli Ester eggs nascosti di The Penguin 1×06 La Triade Dopo averla vista in uno dei primi episodi, ritorna la Triade, un’organizzazione criminale che opera nel quartiere Crown Point di Gotham e che Oz sta cercando di portare dalla sua parte. Appare anche nei fumetti DC Comics. Nerdpool.it - The Penguin 1×06: tutti gli easter eggs e i riferimenti DC Comics presenti nel nuovo episodio Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’6 di Theporta avanti le avventure di Oswald (Cobb) Cobblepot, esplorando il lato oscuro della criminalità di Gotham City con una trama ricca di colpi di scena eall’universo DC. In questo, vediamo il protagonista affrontare nuovi nemici, mentre alleanze e tradimenti rendono la sua ascesa al potere sempre più complessa. Ecco un’analisi dettagliata dell’e i principaliegg che collegano la serie ai fumetti e alle storie più iconiche di Gotham. Ovviamente seguono spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo! Gli Esternascosti di TheLa Triade Dopo averla vista in uno dei primi episodi, ritorna la Triade, un’organizzazione criminale che opera nel quartiere Crown Point di Gotham e che Oz sta cercando di portare dalla sua parte. Appare anche nei fumetti DC

