Sicurezza stradale, dieci consigli su come preparare l'auto ad affrontare l'inverno

(Di martedì 29 ottobre 2024) Con l’arrivo del, cosìnoi di cappotti, sciarpe e guanti per proteggerci dal freddo, anche la nostra auto ha bisogno di un po’ di cura e attenzioni extra perle intemperie e renderla sicura ed efficiente nei mesi più freddi e umidi dell’anno. In questo periodo, le strade diventano più insidiose: pioggia, nebbia, ghiaccio e, in alcune zone, anche neve possono rendere la guida pericolosa. Ecco perché è fondamentale seguirebuoni, nella fattispecie proposti dagli esperti di Parclick. 1. Controllare la batteria.può essere implacabile con la batteria del. Il freddo e l’uso del riscaldamento riducono la sua efficienza, ed è facile trovarsi conche non parte proprio quando ne abbiamo più bisogno. Un controllo preventivo può risparmiarci questa brutta sorpresa. 2. Verificare gli pneumatici.