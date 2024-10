Serie A, Milan-Napoli 0-2: decidono Lukaku e Kvara (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Napoli si impone per 2-0 in casa del Milan, nell’anticipo della decima giornata di Serie A. Le reti di Lukaku al 5? e Kvaratskhelia al 43?. Partenopei sempre più al comando della classifica, con al momento 7 punti di vantaggio sull’Inter. Rossoneri fermi all’ottavo posto con 14 punti. Lapresse.it - Serie A, Milan-Napoli 0-2: decidono Lukaku e Kvara Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilsi impone per 2-0 in casa del, nell’anticipo della decima giornata diA. Le reti dial 5? etskhelia al 43?. Partenopei sempre più al comando della classifica, con al momento 7 punti di vantaggio sull’Inter. Rossoneri fermi all’ottavo posto con 14 punti.

Serie A, Milan-Napoli 0-2: Lukaku-Kvara, azzurri sempre più primi

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Milan-NAPOLI 0-2 al 43'! Rete di Khvicha Kvaratskhelia! Splendida azione personale del numero 77, che parte dalla sinistra, rientra sul destro andando via a Emerson Royal e Fofana e calcia forte sul ...

