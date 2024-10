Nerdpool.it - Senna: il trailer ufficiale e tutto quello che c’è da sapere dell’attesissima miniserie Netflix

(Di martedì 29 ottobre 2024) Pochissimi minuti fa,ha svelato ilin italiano di, l’attesissima serie con protagonista il mitico pilota di Formula Uno scomparso il 1° maggio 1994 dopo un grave incidente durante il Gran Premio di Imola. La storia diverrà raccontata in 6 episodi a partire dal 29 novembre. Ecco il, la sinossidella serieNel corso di sei episodi, “” illustrerà per la prima volta gli ostacoli, gli alti e bassi, le gioie e i dolori di Ayrton, esplorando la sua personalità e le sue relazioni. Si parte dall’inizio della carriera automobilistica del tre volte campione del mondo di Formula 1, quando si trasferisce in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, durante il Gran premio di San Marino. Ayrtonè interpretato da Gabriel Leone.