Sci, la promessa Matilde Lorenzi caduta in allenamento è morta per i traumi subiti (Di martedì 29 ottobre 2024) La giovane sciatrice italiana Matilde Lorenzi, promessa dello sci alpino e membro del Centro Sportivo dell’Esercito Italiano, è rimasta ferita durante un allenamento ed è morta dopo ore di tentativi di soccorso. La 20enne, originaria di Villarbasse (Torino), si stava preparando sulla pista Gravand G1 quando una caduta improvvisa le ha causato lesioni severe. Secondo le ricostruzioni preliminari, Lorenzi ha perso il controllo degli sci che si sono divaricati improvvisamente. Uno degli attacchi si è sganciato, provocando la rovinosa caduta e il successivo impatto del volto sul terreno ghiacciato. Nonostante gli allenatori siano intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi, le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato del personale sanitario. Thesocialpost.it - Sci, la promessa Matilde Lorenzi caduta in allenamento è morta per i traumi subiti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La giovane sciatrice italianadello sci alpino e membro del Centro Sportivo dell’Esercito Italiano, è rimasta ferita durante uned èdopo ore di tentativi di soccorso. La 20enne, originaria di Villarbasse (Torino), si stava preparando sulla pista Gravand G1 quando unaimprovvisa le ha causato lesioni severe. Secondo le ricostruzioni preliminari,ha perso il controllo degli sci che si sono divaricati improvvisamente. Uno degli attacchi si è sganciato, provocando la rovinosae il successivo impatto del volto sul terreno ghiacciato. Nonostante gli allenatori siano intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi, le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato del personale sanitario.

