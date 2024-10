Ilrestodelcarlino.it - Riabilitazione in piscina. Slitta ancora l’avvio

(Di martedì 29 ottobre 2024) di Anna Marchetti Si corre per l’apertura al pubblico del centro riabilitativo all’interno della nuovaNuotiamo di via Mattei (zona aeroporto). Saltata la data di settembre, ormai si parla del prossimo anno anche se sui tempi non si sbilanciano né Pool 4.0, la società che ha in gestione insieme a Fanum Fortunae tutto l’impianto natatorio, sia Fisioclinics, la struttura pesarese che si occuperà specificatamente dell’area riabilitativa condedicata. "E’ nostro interesse – fa sapere il direttore sanitario di Fisioclinics, Piero Benelli – aprire quanto prima. Stiamo completando la presentazione della documentazione sanitaria all’Ast e quella prevista per il Comune (Suap)".