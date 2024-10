Regionali Liguria Bucci eletto con il 4877% delle preferenze

Lapresse.it - Regionali Liguria, Bucci eletto con il 48,77% delle preferenze

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Marcopresidente della Regioneper il centrodestra con 291.093 voti e una percentuale del 48,77%. Sono i dati definitivi del portale Eligendo del Ministero dell’Interno quando sono state scrutinate tutte le 1.785 sezioni. Andrea Orlando, ex ministro della giustizia e principale sfidante di, ha ottenuto 282.669 voti con una percentuale del 47,36%. Toti: “Deluso da chi voleva cavalcare piazze, errori anche dai nostri” “Votando in questo modo i liguri hanno dimostrato di aver capito la giusta dimensione di quanto è successo. Non c’è stata la sollevazione popolare che speravano di vedere a sinistra. Chi pensava di cavalcare le piazze, come il M5S col suo giustizialismo, è al minimo storico. Anche l’affluenza, non è poi così lontana dalla media nazionale”.