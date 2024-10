Raccolgono funghi vicino a casa e li mangiano per cena. Lei muore, lui è indagato (Di martedì 29 ottobre 2024) Immagine di repertorioUn’assurda tragedia si è consumata a Propata, un Comune nell’entroterra genovese, dove una donna di 44 anni è morta dopo aver cenato con il fidanzato a causa di un’intossicazione da funghi velenosi. La coppia si era recata nei boschi vicino a casa e aveva raccolto i funghi incriminati, per poi prepararli per cena. La tragedia si è verificata nella notte, quando la vittima ha iniziato a sentirsi male. Il fidanzato, che è stato ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita, si sarebbe reso conto troppo tardi della gravità della situazione. Quando ha contattato i soccorritori, ha spiegato che i sintomi che sia lui, sia la sua compagna avevano accusato potevano essere causati dai funghi consumati la sera precedente. All’arrivo del personale medico, purtroppo la donna era già deceduta. Thesocialpost.it - Raccolgono funghi vicino a casa e li mangiano per cena. Lei muore, lui è indagato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Immagine di repertorioUn’assurda tragedia si è consumata a Propata, un Comune nell’entroterra genovese, dove una donna di 44 anni è morta dopo averto con il fidanzato a causa di un’intossicazione davelenosi. La coppia si era recata nei boschie aveva raccolto iincriminati, per poi prepararli per. La tragedia si è verificata nella notte, quando la vittima ha iniziato a sentirsi male. Il fidanzato, che è stato ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita, si sarebbe reso conto troppo tardi della gravità della situazione. Quando ha contattato i soccorritori, ha spiegato che i sintomi che sia lui, sia la sua compagna avevano accusato potevano essere causati daiconsumati la sera precedente. All’arrivo del personale medico, purtroppo la donna era già deceduta.

