PFM canta De André Anniversary al Teatro Metropolitan (Di martedì 29 ottobre 2024) PFM torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André Anniversary”, un tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese. Il tour, prodotto da DD Concerti e organizzato in collaborazione con Ventidieci, tornerà in Sicilia Cataniatoday.it - PFM canta De André Anniversary al Teatro Metropolitan Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) PFM torna sui palchi di tutta Italia con “PFMDe”, un tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e ilutore genovese. Il tour, prodotto da DD Concerti e organizzato in collaborazione con Ventidieci, tornerà in Sicilia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova data del tour “Pfm canta De André anniversary” a Palermo : la band in concerto al teatro Golden

(Palermotoday.it)

Il tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra i Pfm e De André torna a Palermo. La band sarà in concerto al teatro Golden venerdì 29 novembre, alle ore 21. Quarantacinque anni dopo “Fabrizio De André e Pfm in concerto”, la band torna ...

Sabato al Teatro Sant'Andrea in scena "La cantatrice calva" di Ionesco

(Lanazione.it)

Pisa, 24 ottobre 2024 - Venerdì 26 ottobre, alle 21.15, il Teatro S. Andrea di Pisa sarà il palcoscenico di una delle opere più celebri ed emblematiche del teatro dell'assurdo: "La cantatrice calva" di Eugène Ionesco. Lo spettacolo è diretto da ...

Nuova data del tour “Pfm canta De André anniversary” a Palermo: la band in concerto al teatro Golden

(palermotoday.it)

Il tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra i Pfm e De André torna a Palermo. La band sarà in concerto al teatro Golden venerdì 29 novembre, alle ore 21. Quarantacinque anni dopo “Fabri ...

PFM canta De André Anniversary a novembre a Palermo e Catania

(ragusah24.it)

I concerti saranno a Palermo al teatro Golden venerdì 29 novembre e a Catania al teatro Metropolitan sabato 30 novembre.

PFM torna in tour nei teatri da novembre con “PFM canta De André”

(radiogold.it)

Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi tornerà in tour nei teatri da novembre con “PFM canta De André”, la serie di ...

Cristiano De André, ecco le prime date del tour teatrale 2025 “De André canta De André”

(spettakolo.it)

Cristiano De André annuncia "De André canta De André nei teatri" per la primavera 2025: le prime date e le info sui biglietti.