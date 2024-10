Pesca, l'eurodeputato Falcone incontra gli esponenti delle marinerie siciliane (Di martedì 29 ottobre 2024) L'eurodeputato Marco Falcone ha avviato il ciclo permanente di tavoli d'approfondimento con gli attori protagonisti e gli stakeholder del comparto Pesca in Sicilia. In videocollegamento da Catania, il vice capo della delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo ha incontrato i Cataniatoday.it - Pesca, l'eurodeputato Falcone incontra gli esponenti delle marinerie siciliane Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'Marcoha avviato il ciclo permanente di tavoli d'approfondimento con gli attori protagonisti e gli stakeholder del compartoin Sicilia. In videocollegamento da Catania, il vice capo della delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo hato i

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l'gli esponenti delle marinerie siciliane; L’europarlamentarea Sassari: “Tornerò in Sardegna una volta al mese”; Leggi >>>

Siracusa. Si svolgerà in città la formazione del gruppo Ppe Parlamento europeo per sindaci e amministratori locali

(libertasicilia.it)

A curare l’iniziativa l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia a Bruxelles e Strasburgo. L’incontro sarà rivolto alla partecipazione di sindaci e amministratori locali da ...

Faccio sesso, pago, recensisco. Ecco il mondo dove la vergogna dura poco

(ilcorrieredelgiorno.it)

Nei due anni successivi al primo appuntamento Rogerio ha incontrato la stessa escort altre 17 volte. È un uomo di 34 anni, con una relazione stabile e un lavoro precario nell’ambito della ...

Gli eurodeputati italiani spiegano la plenaria della prossima settimana

(ansa.it)

Gli eurodeputati italiani illustrano ai giornalisti i temi della prossima sessione plenaria del Parlamento europeo che si svolgerà dal 7 al 10 ottobre a Strasburgo.

Vongole pescate irregolarmente, sequestrati 27 q.li

(msn.com)

Nove le violazioni contestate, sei delle quali per attrezzi da pesca non consentiti, poiché in grado di pescare illecitamente vongole sottomisura, e tre per la pesca in zone vietate sotto costa ...