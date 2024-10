Perché il miele pazzo dell’Himalaya è così ricercato e quanto costa un vasetto (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo youtuber Ruhi Çenet si è recato in Nepal per raccontare la storia del miele allucinogeno raccolto, a rischio della propria vita, dalle tribù del posto. Si tratta di un prodotto rarissimo che, se assunto in ingenti quantità, può diventare tossico e causare un avvelenamento. Fanpage.it - Perché il miele pazzo dell’Himalaya è così ricercato e quanto costa un vasetto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo youtuber Ruhi Çenet si è recato in Nepal per raccontare la storia delallucinogeno raccolto, a rischio della propria vita, dalle tribù del posto. Si tratta di un prodotto rarissimo che, se assunto in ingenti quantità, può diventare tossico e causare un avvelenamento.

