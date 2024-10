Sport.quotidiano.net - Per Super Mario contratto fino a fine stagione: "Vedrete voi se ho il fuoco dentro o no». Balotelli, col Genoa l’eterno ritorno del campione inespresso

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’ultimo gol in A dirisale ormai a cinque anni fa, era il 5 gennaio 2020 quando il suo Brescia – poi retrocesso – venne sconfitto in casa dalla Lazio. Poi, le esperienze diin B col Monza, in Svizzera col Sion e in Turchia con l’Adana Demirspor sono state anche positive, ma non certo memorabili. Per la sua ultima rete in Nazionale bisogna andare ancor più a ritroso, a sei anni e mezzo fa, quando chiamato da Mancini segnò nel test vinto 2-1 contro l’Arabia Saudita. Eppure, Balo porta con sé l’inestinguibile speranza – sua e dei tifosi – che si lega a ogni grande talento. La salvifica convinzione che rinascere sfidando contesto e anagrafe sia sempre possibile. Ed è per questo che la nuova avventura dell’attaccante 34enne coldi Gilardino, squadra in picchiata e in cerca di un salvatore, è salutata da un entusiasmo che si estende ben oltre la Lanterna.