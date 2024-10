OnePlus, OPPO, Realme, HONOR, RedMagic e Samsung: le ultime sulle (tante) novità in arrivo (Di martedì 29 ottobre 2024) Le ultime sulle novità in arrivo, tra OnePlus 13, OPPO Find X8 Ultra, Realme GT 7 Pro, HONOR Magic7 Pro, RedMagic 10 Ultra e due rugged Samsung. L'articolo OnePlus, OPPO, Realme, HONOR, RedMagic e Samsung: le ultime sulle (tante) novità in arrivo proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - OnePlus, OPPO, Realme, HONOR, RedMagic e Samsung: le ultime sulle (tante) novità in arrivo Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Lein, tra13,Find X8 Ultra,GT 7 Pro,Magic7 Pro,10 Ultra e due rugged. L'articolo: leinproviene da TuttoAndroid.

Scopriamo quali smartphone si aggiorneranno ad Android 15 tra Google, Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus, HONOR, Motorola, ASUS e non solo.

OnePlus ha introdotto OxygenOS 15 il 24 ottobre 2024, delineando le sue funzionalità. Gli aggiornamenti partiranno a novembre 2024 per i modelli più recenti come OnePlus 12. La strategia del ...

A distanza di pochi giorni dall’annuncio della nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand, ecco anche la lista dei telefoni interessati. OnePlus ha pubblicato la roadmap ufficiale con gli ...

Con ColorOS 15, OnePlus e Oppo presentano l'ultimo sistema operativo per i loro smartphone e tablet. Oltre al design completamente rivisto e ad una serie di nuove funzionalità, le aziende hanno anche ...