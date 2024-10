“Non se n’è accorto”, clamorosa gaffe di Stefano De Martino ad “Affari tuoi” (Di martedì 29 ottobre 2024) News TV. “Non se n’è accorto”, clamorosa gaffe di Stefano De Martino ad “Affari tuoi”. Il conduttore dell’amatissimo gioco dei pacchi è stato il protagonista di una figuraccia durante la puntata di ieri sera che non è passata inosservata al pubblico più attento. Per smorzare la tensione della partita, infatti, Stefano ha scherzato con il concorrente e la sua accompagnatrice affibbiando a quest’ultima un soprannome che ha fatto discutere. () Leggi anche: “Grande Fratello”, scenata di Shaila durante la pubblicità: cosa ha detto (VIDEO) Leggi anche: “Ballando con le stelle”, la confessione di Angelo Madonia su Sonia Bruganelli “Affari tuoi”, cos’è successo nella puntata di ieri sera Protagonista della puntata di Affari tuoi di ieri sera, è stato il concorrente Stefano, rappresentante della regione Toscana. Tvzap.it - “Non se n’è accorto”, clamorosa gaffe di Stefano De Martino ad “Affari tuoi” Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 29 ottobre 2024) News TV. “Non se n’è”,diDead “”. Il conduttore dell’amatissimo gioco dei pacchi è stato il protagonista di una figuraccia durante la puntata di ieri sera che non è passata inosservata al pubblico più attento. Per smorzare la tensione della partita, infatti,ha scherzato con il concorrente e la sua accompagnatrice affibbiando a quest’ultima un soprannome che ha fatto discutere. () Leggi anche: “Grande Fratello”, scenata di Shaila durante la pubblicità: cosa ha detto (VIDEO) Leggi anche: “Ballando con le stelle”, la confessione di Angelo Madonia su Sonia Bruganelli “”, cos’è successo nella puntata di ieri sera Protagonista della puntata didi ieri sera, è stato il concorrente, rappresentante della regione Toscana.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova fiamma di Totta - gaffe clamorosa di Cecchi Paone : "Sono mortificato"

(Iltempo.it)

La "liaison" tra Francesco Totti e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli è "più di un'indiscrezione", spiega Umberto Brindani, il direttore di Gente, intervenuto nella puntata di giovedì 24 ottobre a Pomeriggio 5, il programma condotto da ...

“Valentina è la mia compagna da 9 anni” - ma sbaglia e fa il nome della ex : la gaffe clamorosa a Chissà chi è

(Fanpage.it)

La gaffe clamorosa di Marco, titolare di un pastificio/fast food a Milano, nella puntata di “Chissà chi è” andata in onda domenica 6 ottobre sul Nove. L’uomo confida di essere fidanzato da 9 anni ma quando Amadeus gli chiede il nome della compagna, ...

Il clamoroso fuori onda di Bianca Berlinguer contro la Rai è solo l'ultimo di una lunga serie che non dimenticheremo

(spettacoli.tiscali.it)

Oggi sicuramente non sarei più in onda. Garantito. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…”. Con queste parole, Bianca Berlinguer, intercettata da Striscia la ...

Cobolli batte Wawrinka dopo una svista enorme: l’arbitro sbaglia punteggio, ma nessuno se ne accorge

(fanpage.it)

La cosa clamorosa è che nessuno si è accorto di questa svista, né il giocatore penalizzato Wawrinka, né quello che ne ha giovato ovvero Flavio. Wawrinka e Cobolli non si accorgono di nulla ...

Alieni, nuovo avvistamento in pieno centro città | Questo passa accanto alle Forze dell’ordine che non si accorgono di nulla – VIDEO

(aerospacecue.it)

Clamoroso avvistamento alieno in pieno centro città: un UFO passa vicino alle forze dell'ordine, ma nessuno se ne accorge – guarda il video!

Clamorosa gaffe a UnoMattina: Monica Setta cerca di rimediare, “Non era mia intenzione”

(donnaglamour.it)

I social non ci stanno. Durante l’episodio di domenica 29 settembre di UnoMattina in Famiglia, la conduttrice Monica Setta è stata protagonista di una gaffe che ha scatenato un’ondata di ...