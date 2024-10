Donnaup.it - Non mi arrabbio più: ascolto, osservo, rifletto e se è il caso, mi allontano

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non mipiù:e se è il, miQuesto ci aiuta a gestire meglio le nostre emozioni. In questo modo, otteniamo maggiore coerenza tra le nostre opinioni e le nostre azioni. Agire in questo modo ci darà molta più libertà quando parliamo di qualcosa che non sentiamo o facciamo qualcosa di cui possiamo pentirci. Quando saremo noi a dominare le nostre emozioni e non loro, avremo fatto un grande passo nella nostra libertà mentale. Di cosa abbiamo bisogno per prendere una certa distanza “emotiva”? Questa risposta non ha una ricetta magica, dipende da molti fattori personali e circostanziali, così come dalla relazione. Ci sono persone che portiamo dentro alla radice. In questo, allontanarci dalle emozioni generate dall’essere con loro è, senza dubbio, uno dei compiti più complicati che dobbiamo svolgere.