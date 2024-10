Ilfoglio.it - Niente gara per i circoli sportivi: maggioranza e opposizione li salvano dalla Bolkestein

(Di martedì 29 ottobre 2024) Balneari spacciati,salvi. Con solo tre voti contrari nelle commissioni riunite di Finanza e Giustizia della Camera, è passato l'emendamento "salva". Il testo suiè una delle misure contenute nel decreto salva-infrazioni, atteso oggi a Montecitorio, che è stato approvato a settembre dal Consiglio dei ministri con lo scopo di sancire l’obbligo per i Comuni di bandire le gare per le concessioni demaniali entro il 30 giugno 2027, con proroga per le concessioni in essere fino al 30 settembre 2027. Il provvedimento, su cui il governo chiederà la fiducia, contiene “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.