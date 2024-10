News SSC Napoli, Conte spera nell’effetto Lukaku contro il Milan: il dato è impressionante (Di martedì 29 ottobre 2024) Romelu Lukaku si candida a essere uno dei grandi protagonisti della sfida di campionato tra il Milan e il Napoli: un dato incoraggia Antonio Conte a poche ore dal match. Manca sempre meno al fischio d’inizio del big match della decima giornata del campionato di Serie A, tra il Milan e il Napoli. Lo start è previsto per le ore 20:45, con gli azzurri che vogliono continuare a vincere e sognare. Uscire dallo stadio San Siro con un risultato positivo sarebbe un grande segnale, ulteriore, che Antonio Conte manderebbe eventualmente a tutta la Serie A, guidata proprio dai partenopei con 22 punti in classifica (più quattro lunghezze sull’Inter, che occupa la seconda piazza). L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che a lungo è stato accostato al Milan soprattutto a inizio anno solare, spera di contare sul miglior Romelu Lukaku. Spazionapoli.it - News SSC Napoli, Conte spera nell’effetto Lukaku contro il Milan: il dato è impressionante Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Romelusi candida a essere uno dei grandi protagonisti della sfida di campionato tra ile il: unincoraggia Antonioa poche ore dal match. Manca sempre meno al fischio d’inizio del big match della decima giornata del campionato di Serie A, tra ile il. Lo start è previsto per le ore 20:45, con gli azzurri che vogliono continuare a vincere e sognare. Uscire dallo stadio San Siro con un risultato positivo sarebbe un grande segnale, ulteriore, che Antoniomanderebbe eventualmente a tutta la Serie A, guidata proprio dai partenopei con 22 punti in classifica (più quattro lunghezze sull’Inter, che occupa la seconda piazza). L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che a lungo è stato accostato alsoprattutto a inizio anno solare,di contare sul miglior Romelu

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Mattino esalta Conte: "Voto 7,5 in pagella, è in un momento magico!"

(msn.com)

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino, nel commento di Napoli-Lecce, su Antonio Conte scrive: "Voto 7,5. Il Napoli fin dall'inizio muove la palla con efficacia e brio, perc ...

News SSC Napoli, quanti cambi di Conte: due big andranno in panchina

(informazione.it)

A poco meno di ventiquattro ore da Napoli – Lecce, prende corpo quella che ogni probabilmente sarà la formazione titolare scelta da mister Antonio Conte. Il Napoli attende il prossimo turno di campion ...

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Antonio Conte costretto a fare a meno di Stanislav Lobotka

(dailynews24.it)

Napoli e Milan scenderanno in campo alle ore 20.45. Molte sorprese nel Milan di Paulo Fonseca, il quale sembra convinto nel mettere in panchina Leao e ...

Conte e quei malumori del Napoli per i numerosi errori arbitrali

(ilmattino.it)

Visto che per molti è solo l’alibi dei perdenti, nessuno prenderà a male il cruccio (nascosto e silenzioso) di Antonio Conte, primo in classifica e in fuga, sette vittorie ...