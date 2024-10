Amica.it - Nel bene e nel male...

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Considerati gli Oscar della moda, i CFDA Awards 2024 hanno accolto sul tappeto rosso diverse celeb giunte a New York per celebrare i grandi nomi della moda americana. Nel video di Amica.it, i dieci look più belli avvistai sul red carpet di questa edizione. Blake Lively ha optato per una mise total white di Michael Kors, Kendall Jenner ha stupito con un look spinoso di Haider Ackermann, mentre Katie Holmes ha scelto un vestito bicolor di Carolina Herrera. E se la modella Winnie Harlow si è trasformata in moderna Cenerentola con un abito da principessa (ma con lo spacco e i leggings) firmato Kate Burton, Paris Hilton ha sfoggiato un outfit floreale di Oscar de la Renta, mentre Joan Smalls ha optato per un tailleur in velluto bordeaux di Willy Chavarria. Anche questa edizione ha visto sfilare una sfilza di look firmati, tra brand iconici e stilisti emergenti.