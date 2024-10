Napolipiu.com - Napoli straordinario a San Siro, De Laurentiis esulta: “Mai banale vincere a Milano”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Gli azzurri espugnano lo stadio Meazza con una prestazione di carattere e consolidano il primato in classifica Ildi Antonio Conte conquista Sancon una prestazione maiuscola. La sfida contro il Milan si è conclusa con un netto 2-0 in favore degli azzurri, grazie alle reti di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia. Dominio azzurro nel primo tempo La formazione partenopea ha imposto il proprio gioco sin dai primi minuti. Lukaku ha sbloccato il match nelle battute iniziali, confermando il suomomento di forma. Prima dell’intervallo è arrivato il raddoppio del georgiano Kvaratskhelia, che ha mandato in estasi il settore ospiti. La gioia del presidente Al termine della partita è arrivato il messaggio del presidente Desui social: “Bravi tutti! Non è mai!! ForzaSempre“.