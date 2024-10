MotoGP Marquez | Per me il successo è già stato aver raggiunto seconda giovinezza

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Ho rinunciato a 8 milioni di cose per prolungare la mia carriera sportiva. Quella era la priorità, sentire di nuovo il brivido di lottare ogni fine settimana, sentirsi di nuovo competitivi. Lottare ancora per la vittoria, parlare di titolo, essere terzo in campionato con tre gare rimanenti e poi lottare per il titolo“. Ha parlato così Marc, pilota della Ducati del team Gresini, in un’intervista al quotidiano Mundo Deportivo. “Tutti i piloti in griglia ci provano e ovviamente ci proverò, ma non considero la vittoria del titolo uno un fallimento: per me ilè giàavendo quelladopo che sembrava che fossi già finito. Il titolo è la ciliegina sulla torta di un, ma vedremo se potrà essere“, ha aggiunto il pilota spagnolo che il prossimo anno salirà in sella ad una Ducati ufficiale in