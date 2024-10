Montez Ford: “Sento di essere il più grande pro wrestler di tutti i tempi” (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins) sono ormai un tag team collaudato. Le carriere di entrambi sono da sempre intrecciate e continuano ad esserlo. Tuttavia ogni tanto si parla di una possibile carriera in singolo per Ford con diversi addetti ai lavori che lo ritengono qualitativamente di ottimo livello. Durante una sua recente intervista rilasciata al Daily Star, Montez ha commentato come si sente attualmente in WWE. Le sue parole “Credo di essere il più grande atleta nel circuito del pro wrestling. Sento di poter diventare il più grande di tutti i tempi. La fiducia in me stesso è ai massimi storici. Ritengo di essere l’unico, ininterrottamente, ad aver avuto a che fare con la Bloodline e con ogni sua variante negli ultimi quattro anni. Sono stato io a occuparmene insieme a Dawks e occasionalmente Kevin Owens. Zonawrestling.net - Montez Ford: “Sento di essere il più grande pro wrestler di tutti i tempi” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli Street Profits (& Angelo Dawkins) sono ormai un tag team collaudato. Le carriere di entrambi sono da sempre intrecciate e continuano ad esserlo. Tuttavia ogni tanto si parla di una possibile carriera in singolo percon diversi addetti ai lavori che lo ritengono qualitativamente di ottimo livello. Durante una sua recente intervista rilasciata al Daily Star,ha commentato come si sente attualmente in WWE. Le sue parole “Credo diil piùatleta nel circuito del pro wrestling.di poter diventare il piùdi. La fiducia in me stesso è ai massimi storici. Ritengo dil’unico, ininterrottamente, ad aver avuto a che fare con la Bloodline e con ogni sua variante negli ultimi quattro anni. Sono stato io a occuparmene insieme a Dawks e occasionalmente Kevin Owens.

