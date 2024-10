Milan-Napoli, San Siro si tinge d’azzurro: attesi 12mila tifosi partenopei (Di martedì 29 ottobre 2024) Una massiccia presenza di sostenitori napoletani colorerà il Meazza nel big match contro i rossoneri Il popolo azzurro si prepara a invadere San Siro. Per il big match tra Milan e Napoli il Meazza si tingerà anche di azzurro, con una presenza record di tifosi partenopei pronti a sostenere la squadra di Conte. I numeri sono impressionanti: 4000 tifosi occuperanno il Terzo Anello Verde, settore ufficialmente destinato agli ospiti. La caccia al biglietto è stata frenetica, con la prevendita esaurita in poche ore per i residenti in Campania. Ma non è tutto. Altri 8000 sostenitori napoletani, tra cui 3-4000 residenti in Lombardia, saranno distribuiti negli altri settori dello stadio. Una vera e propria marea azzurra che testimonia ancora una volta il legame indissolubile tra il Napoli e i suoi tifosi. Napolipiu.com - Milan-Napoli, San Siro si tinge d’azzurro: attesi 12mila tifosi partenopei Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Una massiccia presenza di sostenitori napoletani colorerà il Meazza nel big match contro i rossoneri Il popolo azzurro si prepara a invadere San. Per il big match trail Meazza sirà anche di azzurro, con una presenza record dipronti a sostenere la squadra di Conte. I numeri sono impressionanti: 4000occuperanno il Terzo Anello Verde, settore ufficialmente destinato agli ospiti. La caccia al biglietto è stata frenetica, con la prevendita esaurita in poche ore per i residenti in Campania. Ma non è tutto. Altri 8000 sostenitori napoletani, tra cui 3-4000 residenti in Lombardia, saranno distribuiti negli altri settori dello stadio. Una vera e propria marea azzurra che testimonia ancora una volta il legame indissolubile tra ile i suoi

