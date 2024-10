Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia è rimasta incinta per colpa delle vostre mutande”: mamma furibonda scrive al Ceo dell’azienda di biancheria intima, poi la scoperta choc

(Di martedì 29 ottobre 2024) Se anche voi siete rimasti increduli – ma pure un po’ scettici – dopo aver letto il titolo di questo articolo, sappiate che ciò che stiamo per raccontarvi qui di seguito è tutto vero. Una signora cinese, dopo aver saputo che presto sarebbe diventata nonna, è andata su tutte le furie e ha into l’azienda produttrice dell’intimo indossato dallacome causa della gravidanza. Tutto è cominciato quando la donna ha contattato il servizio clienti del brand sostenendo che suaeradopo aver indossatodel loro marchio acquistate su Taobao, uno dei principali e-commerce in Cina. E qui potete immaginare lo smarrimento, costretta a difendersi da un’accusa così assurda: “Cara, si calmi. La nostranon può trasmettere una gravidanza. Tra l’altro il nostro team è composto da sole donne”, ha risposto l’assistenza.