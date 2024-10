Mi ha chiamato zo** Grande Fratello scoppia il caso su Shaila | l’altra concorrente denuncia tutto

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Mi hazoc***”., l’accusa choc su. Lei e Lorenzo sono tornati dalla Spagna e ora chiaramente i nodi tornano al pettine. Una delle tante che ha attaccatoè MariaVittoria Minghetti che dopo la puntata di ieri sera è andata su tutte le furie. Come si sa,e Tommaso, l’amore segreto e non corrisposto di Maria Vittoria, sono molto amici e dopo l’approvazione dialla relazione tra il giovane e la spagnola Maica, le cose sono peggiorate. >>choc durante la pubblicità: “Altro che Lorenzo, cosa vuoi davvero” Maria Vittoria dopo la diretta dice: “Mi sta sulle balle, non la posso sopportare e vi dico pure un’altra cosa: a me da pure fastidio che sia tornata, se ne poteva restare a Madrid“. Javier Martinez ha quindi rivelato cheGatta le aveva affibbiato un epiteto non proprio carinissimo.