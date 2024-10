Memorial Di Napoli. La ’mission’ continua (Di martedì 29 ottobre 2024) Si terrà venerdì primo novembre la terza edizione del Memorial "Giacomo Di Napoli" organizzato dal Volley Aglianese, riservato alla categoria under 13 e dedicato al campione aglianese, talento sportivo e brillante studente di psicologia, scomparso l’11 luglio 2022, appena ventenne, mentre si preparava ai Campionati mondiali di volo in aliante. Il torneo si svolgerà nelle palestre degli istituti Capitini, Rodari e Sestini, quest’ultima intitolata il 9 dicembre 2022 proprio al giovane campione Giacomo Di Napoli. Parteciperanno al Memorial sei squadre under 13 più rilevanti del panorama regionale toscano: due squadre dell’Aglianese padrona di casa, Euroripoli, Porcari, Pantera Lucca e la Volley Academy. Lanazione.it - Memorial Di Napoli. La ’mission’ continua Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si terrà venerdì primo novembre la terza edizione del"Giacomo Di" organizzato dal Volley Aglianese, riservato alla categoria under 13 e dedicato al campione aglianese, talento sportivo e brillante studente di psicologia, scomparso l’11 luglio 2022, appena ventenne, mentre si preparava ai Campionati mondiali di volo in aliante. Il torneo si svolgerà nelle palestre degli istituti Capitini, Rodari e Sestini, quest’ultima intitolata il 9 dicembre 2022 proprio al giovane campione Giacomo Di. Parteciperanno alsei squadre under 13 più rilevanti del panorama regionale toscano: due squadre dell’Aglianese padrona di casa, Euroripoli, Porcari, Pantera Lucca e la Volley Academy.

