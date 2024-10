Infobetting.com - Mantova-Palermo (mercoledì 30 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Continua la risalita verso le prime posizioni deldi Dionisi, che torna in trasferta quest’oggi per affrontare il neopromossodi Possanzini. I virgiliani invece dopo un ottimo inizio vengono da 4 partite senza vittorie, con 2 pareggi e il KO di Marassi con tanti rimpianti per una gara condotta ad armi pari contro i blucerchiati ma con gli episodi a sfavore.Dopo 2 gare InfoBetting: Scommesse Sportive e