Manchester United scelto il nuovo allenatore | avviati i contatti per portarlo in panchina

Manchester United, scelto il successore di ten Hag: avviati i contatti con il suo attuale club e sono pronti a pagare la clausola rescissoria Manchester sembra essere nel futuro di Amorim, tecnico dello Sporting Club: dopo i rumor sull'interesse del City come successore di Guardiola, adesso è lo United che lo avrebbe già scelto come

E' il momento tanto atteso perché si parla di quello che può essere il futuro del Manchester United con il nuovo allenatore pronto a firmare dopo l'esonero di Ten Hag ...

Notizie calcio. Ci siamo per il nuovo allenatore del Manchester United dopo l'esonero di Ten Hag. I Red Devils hanno scelto il futuro tecnico che siederà sulla panchina dell'Old Trafford. Manchester U ...

Il Manchester United ha scelto Ruben Amorim. L'attuale allenatore dello Sporting Club de Portugal prenderà il posto dell'esonerato Erik Ten Hag. Il club inglese ha deciso di pagare la clausola di ...

I Red Devils hanno già deciso chi sostituirà il tecnico olandese. In Inghilterra arriverà l'attuale allenatore dello Sporting Lisbona Il Manchester United ...