Maltempo: allerta meteo arancione e gialla per il 30 ottobre (Di martedì 29 ottobre 2024) L'Italia si prepara a una giornata di Maltempo con allerta meteo attiva. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire le indicazioni della Protezione Civile. Mentre alcune regioni iniziano a respirare dopo settimane di pioggia, altre devono ancora affrontare i rischi legati al Maltempo. Per domani, 30 ottobre, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione e gialla. Le regioni più colpite saranno quelle del Centro-Nord, dove il rischio idraulico resta alto. Le regioni a rischio L'allerta arancione riguarda una piccola area dell'Emilia-Romagna, precisamente la costa ferrarese. Invece, l'allerta gialla interessa diverse zone. In Emilia-Romagna, si tratta della pianura reggiana di Po, della pianura piacentino-parmense e della pianura ferrarese.

