Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 0-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: iniziato l’incontro

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4? Lancio lungo a cercare Cantore, che anticipa l’avversaria e subisce fallo. 3? Cambio di gioco di Guijarro che serve Sarriegi, la quale si accentra e tenta il tiro. La conclusione viene contrastata da Boattin. 2? Linari molto distante da Lopez Serrano che tira indisturbata dal centro dell’area. Brava Giuliani a non farsi sorprendere. 2? Caruso recupera il pallone a centrocampo e prova a far partire il contropiede azzurro che non va a buon fine. 1? L’conquista una rimessa laterale sulla corsia mancina. 1? SI PARTE!! Inizia la sfidatra. 18.15 Il primo pallone sarà giocato dall’. 18.14 Lanon potrà contare su Aitana Bonmati, che ieri ha vinto il secondo pallone d’oro della propria carriera. 18.12 Concluso l’innono. 18.11 Terminato l’inno iberico. È il momento dell’Inno di Mameli. 18.