Liguria: A.Meloni, 'ottimo risultato, conferma politiche governo' (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Siamo molto contenti del risultato della Liguria. Siamo andati benissimo nonostante la vicenda giudiziaria e i tempi stretti. È comunque una regione che è caduta prima del previsto. Mi sembra che abbiamo ottenuto un ottimo risultato, per cui conferma che le politiche del governo, e anche quelle del centrodestra nel complesso quando governa una regione, sono molto convincenti e gli italiani lo stanno capendo". Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, intercettata dai cronisti nei pressi di Palazzo Chigi. Liberoquotidiano.it - Liguria: A.Meloni, 'ottimo risultato, conferma politiche governo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Siamo molto contenti deldella. Siamo andati benissimo nonostante la vicenda giudiziaria e i tempi stretti. È comunque una regione che è caduta prima del previsto. Mi sembra che abbiamo ottenuto un, per cuiche ledel, e anche quelle del centrodestra nel complesso quando governa una regione, sono molto convincenti e gli italiani lo stanno capendo". Lo ha detto Arianna, responsabile della segreteria politica di Fdi, intercettata dai cronisti nei pressi di Palazzo Chigi.

