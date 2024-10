Lanazione.it - Le Farmacie Comunali di Arezzo aderiscono alla campagna “Difenditi dalla Dengue” promossa da Farmacentro

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – Ledida. L’aumento dei casi diin Italia, registrati nell’ultima estate anche nel territorio aretino, ha motivato ad avviare una capillare iniziativa di sensibilizzazione, tutela della salute pubblica e prevenzione da questa patologia virale che viene trasmessa dalle zanzare e che comporta anche febbre elevata e cefalee. Laverrà ospitata dalle ottodiffuse tra città e frazioni dove saranno disponibili strumenti e prodotti dedicati al controllo del contagio quali larvicidi per limitare il proliferare di insetti e repellenti per proteggere i cittadini dalle punture, oltre a materiale informativo per approfondire la conoscenza della malattia.