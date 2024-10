Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 Novembre 2024: Jana Scopre Che Curro È Figlio Di Alonso!

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ladal 4la verità sulle origini die rimane scioccata, al punto di allontanarsi dal palazzo.cerca ancora la verità sull’incidente di caccia! Laprosegue e, nel corso della settimana dal 4, al centro dell’attenzione torneranno. Quest’ultimo infatti rivelerà la verità sulle sue origini alla domestica, che ne rimarrà profondamente turbata al punto da scomparire dalla tenuta per diverse ore. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Vera e Lope organizzano un pic nic, anche se le cuoche mettono in guardia Vera e le dicono che non dovrà rimanere delusa da ciò che probabilmente Lope le dirà.