La Pianese esce indenne in extremis anche dal campo di Ferrara

Spal – Pianese 1-1 

SPAL (3-5-2): Melgrati; Arena (85? Bruscagin), Nador, Bassoli (83? Sottini); Calapai, Zammarini (83? Bidaoui), Radrezza, Awua, Mignanelli; Karlsson (59? Antenucci), Rao (83? Buchel). A disposizione: Galeotti, Meneghetti, Ntenda, D'Orazio, Kane. Allenatore: Dossena.

Pianese (3-4-2-1): Boer; Remy (56? Pacciardi), Polidori, Chesti; Boccadamo (74? Frey), Simeoni, Odjer, Nicoli; Mastropietro (56? Sorrentino), Colombo (74? Proietto); Falleni (76? Mignani). A disposizione: Filippis, Reali A., Da Pozzo, Reali S., Papini, Spinosa, Indragoli, Barbetti, Capanni. Allenatore: Prosperi.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa (Alessandrino-Mititelu)

RETI: 68? Rao, 91? Mignani

NOTE: Amminiti Boccadamo, Sottini, Polidori 

Ferrara – La Pianese allunga la striscia di risultati utili consecutivi strappando un pari pesantissimo al Mazza di Ferrara.

