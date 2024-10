Terzotemponapoli.com - La pagella di Milan – Napoli

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi Conte reduce da quattro vittorie consecutive e otto risultati utili consecutivi in campionato, stasera contro ilinzia il suo ciclo terribile con vincendo 2-0 e conquistando la quinta vittoria consecutiva, dimostrazione di grande forza, com’era la storia? Eravamo primi perchè avevamo incontrato solo piccole squadre?0 – 2 Ho visto questo: Meret 7,5: Si fa trovare pronto su tiro dalla distanza di Cuckwueze (insidioso perché gli ribalza davanti), ottima l’uscita sui piedi di Musah su errore di disimpegno di Buongiorno, nel finale altra parata su Leao. Di Lorenzo 7: Ancora una grande partite del capitano, ottime sovrapposizioni, e in fase difensiva tranne in un occasione che ha sbagliato un disimpegno pericoloso ha giocato un ottima partita. Rrahmani 7,5: Impeccabile, nessuna sbavatura da parte sua, migliore prestazione stagionale.