La Filosofia nel Boudoir | in Sala Assoli un viaggio provocatorio nel pensiero di Sade

A Napoli, il 1° e 2 novembre 2024, la Sala Assoli si trasforma in un affascinante salotto aristocratico per la messa in scena di La Filosofia nel Boudoir, nell'ambito del progetto Opera Buffa a cura di Massimiliano Sacchi, prodotto da Casa del Contemporaneo con il sostegno di SEDA.

In Sala Assoli “La Filosofia nel Boudoir”: un viaggio provocatorio nel pensiero di Sade

NAPOLI - A Napoli, il 1° e 2 novembre 2024, la Sala Assoli si trasforma in un affascinante salotto aristocratico per la messa in scena di La filosofia nel ...

‘Epifonie 2024’: in Sala Assoli l’incanto dei suoni ‘inauditi’

voci di filosofi e strumenti vintage per creare un paesaggio sonoro unico e poetico. Con l’ensemble che l’ha accompagnata nella realizzazione dell’album ‘Nicole / Overwhelmed by the Unexplained’, ...

Epifonie 2024: in Sala Assoli l’incanto dei suoni"inauditi" curati da Marco Stangherlin

La seconda edizione di Epifonie torna a Napoli, dal 18 ottobre al 24 novembre 2024, portando sul palco di Sala Assoli tre appuntamenti dedicati alla sperimentazione sonora. Curata da Marco Stangherlin

Epifonie 2024, in Sala Assoli l’incanto dei suoni “inauditi” curati da Marco Stangherlin

voci di filosofi e strumenti vintage per creare un paesaggio sonoro unico e poetico. Con l'ensemble che l'ha accompagnata nella realizzazione dell'album Nicole / Overwhelmed by the Unexplained, Gvilia