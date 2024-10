Ilrestodelcarlino.it - La classifica delle buone pratiche. Rimonta grazie alle piste ciclabili

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dalla posizione numero 43 alla quindici. CheTanto più che per i sorpassi serviva usare la bici, più che i veicoli a motore. Il Comune di Cesena ha scalato 28 posizioni nell’arco di un anno entrando tra le prime città d’Italia che,alla messa in pratica di efficienti politiche ambientali, hanno raggiunto risultati più che positivi. E’ quello che ha certificato la‘Ecosistema Urbano 2024’ pubblicata ieri e frutto di uno studio effettuato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore. L’analisi ha preso in considerazione venti parametri suddivisi in cinque categorie (aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente urbano) applicati a 106 Comuni capoluogo italiani.