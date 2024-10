Juventus vs Parma: le probabili formazioni (Di martedì 29 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri cercano i tre punti per rimanere agganciati nelle posizioni di vertce, ma i ducali hanno bisogno di un risultato positivo importante in chiave salvezza. Juventus vs Parma si giocherà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium. Juventus VS Parma: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono stati protagonisti nell’ultima giornata di uno spettacolare pareggio contro l’Inter recuperando due reti di svantaggio per il 4-4 finale. Adesso la squadra di Thiago Motta vuole assolutamente i tre punti per conservare l’attuale terzo posto sperando anche di accorciare le distanze dal vertice. Gli emiliani sono reduci dal deludente pareggio casalingo contro l’Empoli che ha deluso tutto l’ambiente, considerato che era un’occasione da sfruttare in chiave salvezza. Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Parma: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri cercano i tre punti per rimanere agganciati nelle posizioni di vertce, ma i ducali hanno bisogno di un risultato positivo importante in chiave salvezza.vssi giocherà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono stati protagonisti nell’ultima giornata di uno spettacolare pareggio contro l’Inter recuperando due reti di svantaggio per il 4-4 finale. Adesso la squadra di Thiago Motta vuole assolutamente i tre punti per conservare l’attuale terzo posto sperando anche di accorciare le distanze dal vertice. Gli emiliani sono reduci dal deludente pareggio casalingo contro l’Empoli che ha deluso tutto l’ambiente, considerato che era un’occasione da sfruttare in chiave salvezza.

