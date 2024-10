Juventus-Parma Thiago Motta | No non guarderò Milan-Napoli

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Vogliamo competere, fare una grande prestazione per arrivare al risultato, dovremo meritarcelo e fare bene entrambe le fasi per alzare le probabilità di fare un risultato positivo. Ilè una buonissima squadra, ha un allenatore che prepara molto bene le partite. Si difende molto bene. Dovremo giocarla al nostro massimo in entrambe le fasi. Serviranno transizioni fatte bene per portarla dalla nostra parte”. Lo ha detto l’allenatore della, in conferenza stampa alla vigilia del match del turno infrasettimanale contro il: “Stasera non. Cenerò con la mia famiglia che è qua, approfitterò di questo momento. Ilè lontano, illo abbiamo già affrontato. No, nonla partita”. Su Gatti messo un po’ in disparte: “Gatti? Nessun malinteso o calo di rendimento, sono scelte. Abbiamo bisogno di tutti.