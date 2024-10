Italia sotto il caldo anomalo: previsioni meteo e impatti atmosferici per le prossime settimane (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con temperature sopra la media e piogge monsoniche che hanno caratterizzato il recente periodo, l’Italia si trova a fronteggiare un clima anomalo. Il caldo unisce le forze con un campo di alta pressione che proviene dal Nordafrica, portando con sé effetti notevoli sul meteo, specialmente nel periodo di novembre. Le previsioni divulgate da esperti metereologi indicano un proseguimento di questo scenario, che ha destato preoccupazione e curiosità nonché la fatica di adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Cambiamenti climatici e il caldo atipico in Italia Negli ultimi giorni, l’Italia ha assistito a un incremento delle temperature che ha portato a fenomeni insoliti quale la formazione di piogge monsoniche. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLmeteo. Gaeta.it - Italia sotto il caldo anomalo: previsioni meteo e impatti atmosferici per le prossime settimane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con temperature sopra la media e piogge monsoniche che hanno caratterizzato il recente periodo, l’si trova a fronteggiare un clima. Ilunisce le forze con un campo di alta pressione che proviene dal Nordafrica, portando con sé effetti notevoli sul, specialmente nel periodo di novembre. Ledivulgate da esperti metereologi indicano un proseguimento di questo scenario, che ha destato preoccupazione e curiosità nonché la fatica di adattarsi alle nuove condizioni climatiche. Cambiamenti climatici e ilatipico inNegli ultimi giorni, l’ha assistito a un incremento delle temperature che ha portato a fenomeni insoliti quale la formazione di piogge monsoniche. Lorenzo Tedici,rologo del sito iL

Caldo anomalo di fine ottobre anche in Puglia: temperature in aumento. L'ondata di bel tempo fuori stagione non abbandona l'Italia, e anzi, promette di rimanere sulla Penisola ancora a...

Prima il caldo anomalo, poi il freddo. Il tutto, con un'ultima ondata di maltempo nel mezzo. Sarà un ponte all'insegna del cambiamento climatico quello del 1 novembre. Da Nord a Sud,...

Tra cambiamenti climatici, piogge monsoniche e novembrate, continua a far caldo in Italia: e il caldo anomalo è stato responsabile anche delle piogge monsoniche registrate nelle ultime settimane e nel ...

TEMPERATURE MARTEDÌ: si resta sopra media ovunque tranne che in Liguria. Massime fino a 5/7°C in più della norma al Nord. Zeri termici superiori ai 3000m sulle Alpi e sull'Appennino centro ...

Dopo il maltempo è ora dell'alta pressione: ci aspetta una fase decisamente più tranquilla. Attenzione alle prime nebbie in Val Padana. Le previsioni meteo del 29-30 ottobre ...

