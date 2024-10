Italia-Libia, Meloni: “Rapporto con Tripoli priorità per Roma e per Ue” (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Consideriamo il Rapporto con la Libia una priorità per l'Italia e per l'Europa. Siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Business Forum Italia-Libia, a Tripoli, dove ha aggiunto: “Sono fiera di annunciare che Ita Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Consideriamo ilcon launaper l'e per l'Europa. Siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità". Così la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo al Business Forum, a, dove ha aggiunto: “Sono fiera di annunciare che Ita

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Libia, Meloni: "Rapporto con Tripoli priorità per Roma e per Ue"

(adnkronos.com)

Intervento della premier al Business Forum: 'Ita Airways tornerà a collegare le nostre Nazioni a partire da gennaio 2025 ...

Giorgia Meloni i Tripoli for Italien-Libyen Business Forum

(notizie.it)

Statsministeren, Giorgia Meloni, è giunta a Tripoli per partecipare al Business Forum Italia-Libia, un evento cruciale per rafforzare le relazioni economiche tra i due paesi. Meloni è stata accolta al ...

Meloni: rapporto con Libia priorità per Italia ed Ue

(askanews.it)

Roma, 29 ott. (askanews) – “E’ la mia quarta visita in Libia, la terza quest’anno. Non è un caso: è il risultato di una scelta politica molto precisa di questo governo. Consideriamo il rapporto con la ...

MELONI: RAPPORTO CON LIBIA PRIORITA' PER ITALIA ED EUROPA

(9colonne.it)

Tripoli, 29 ott - "Questa è la mia quarta visita in Libia da quando ho assunto la guida del governo italiano, è la mia terza visita in Libia solo quest'anno. E non accade per caso. Questa frequenza di ...