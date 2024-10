In Liguria vince il centrodestra, Bucci è il nuovo governatore. Meloni: amministratore “capace e determinato” (Di martedì 29 ottobre 2024) La Liguria ha un nuovo governatore: Marco Bucci. Con uno scarto di poche migliaia di voti e un’affluenza di circa un milione e quattrocentomila elettori, Bucci ha ottenuto una vittoria sofferta ma decisiva, battendo il rivale Andrea Orlando al termine di una competizione elettorale particolarmente tesa. La regione si è mostrata politicamente divisa, con una netta polarizzazione tra le aree: il centrosinistra ha ottenuto ampi consensi nel centro e nel levante, specialmente a Genova e nello Spezzino, mentre il ponente ligure, in particolare il Savonese e l’Imperiese, ha visto una netta affermazione del centrodestra. Questa ripartizione territoriale riflette le profonde differenze politiche della regione, che Bucci, sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra, ha saputo interpretare efficacemente. Ilfogliettone.it - In Liguria vince il centrodestra, Bucci è il nuovo governatore. Meloni: amministratore “capace e determinato” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Laha un: Marco. Con uno scarto di poche migliaia di voti e un’affluenza di circa un milione e quattrocentomila elettori,ha ottenuto una vittoria sofferta ma decisiva, battendo il rivale Andrea Orlando al termine di una competizione elettorale particolarmente tesa. La regione si è mostrata politicamente divisa, con una netta polarizzazione tra le aree: il centrosinistra ha ottenuto ampi consensi nel centro e nel levante, specialmente a Genova e nello Spezzino, mentre il ponente ligure, in particolare il Savonese e l’Imperiese, ha visto una netta affermazione del. Questa ripartizione territoriale riflette le profonde differenze politiche della regione, che, sostenuto dall’intera coalizione di, ha saputo interpretare efficacemente.

"Ringrazio tutti i partiti, tutte le liste civiche, ora dobbiamo lavorare". Lo ha detto Marco Bucci in conferenza stampa point elettorale di via Martin Piaggio a Genova commentando la vittoria alle Regionali davanti ad Andrea Orlando.

