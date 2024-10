Lettera43.it - In Georgia migliaia di persone in piazza a Tblisi per contestare il risultato delle elezioni

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Indilunedì sera hanno manifestato nella capitale Tbilisi peri risultatirecentiparlamentari, accusando il partito di governon dream (Gd) di aver manipolato il voto e intimidito gli elettori. Il partito, che secondo la Commissione elettorale centrale ha ottenuto il 54,8 per cento dei voti, negli ultimi anni è diventato sempre più filo-russo adottando leggi simili a quelle dal regime russo, come quelle per reprimere la libertà di parola e i diritti Lgbtq+. Proprio per questo, leparlamentari erano state definite dalla stampa come una sorta di referendum popolare sull’adesione dellaall’Unione europea.n dream, che governa dal 2012, ha infatti promesso di rallentare l’ingresso del Paese all’Ue, nonostante lo status di candidato ottenuto nel 2023.