Hamburger a rischio per la presenza di salmonella: il ministero della Salute dispone il ritiro dai supermercati (Di martedì 29 ottobre 2024) Gli Hamburger sono tra gli alimenti più diffusi sulle tavole degli italiani, ha destato quindi un certo allarme la notizia diramata sul sito del ministero della Salute, relativo ad alcuni lotti contaminati dalla salmonella. Ecco quali sono gli Hamburger richiamati per “presenza salmonella”. Il provvedimento, informa il dicastero guidato da Orazio Schillaci sul sito web, ha riguardato il 25 ottobre 3 lotti di ‘Hamburger di bovino bio’ 180 grammi a marchio Fileni Bio, prodotti nello stabilimento Bioalleva di Vallese di Oppeano nel Veronese. I lotti sono il 45072, il 45372 e il 45672, con date di scadenza 29, 27 e 26 ottobre. presenza salmonella negli Hamburger Fileni La salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche. Secoloditalia.it - Hamburger a rischio per la presenza di salmonella: il ministero della Salute dispone il ritiro dai supermercati Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Glisono tra gli alimenti più diffusi sulle tavole degli italiani, ha destato quindi un certo allarme la notizia diramata sul sito del, relativo ad alcuni lotti contaminati dalla. Ecco quali sono glirichiamati per “”. Il provvedimento, informa il dicastero guidato da Orazio Schillaci sul sito web, ha riguardato il 25 ottobre 3 lotti di ‘di bovino bio’ 180 grammi a marchio Fileni Bio, prodotti nello stabilimento Bioalleva di Vallese di Oppeano nel Veronese. I lotti sono il 45072, il 45372 e il 45672, con date di scadenza 29, 27 e 26 ottobre.negliFileni Laè l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per ladi salmonella: il ministero della Salute dispone il ritiro dai supermercati;bovino bio richiamati persalmonella: i lotti interessati;Fileni Bio richiamati persalmonella: i lotti interessati; Allarme salmonella negliFileni Bio: ecco i lotti ritirati dai supermercati; RichiamatiFileni Bio perdi salmonella: i lotti interessati; Richiamatie salami persalmonella, i lotti e come riconoscerli; Leggi >>>

Hamburger bovino bio richiamati per rischio salmonella: i lotti interessati

(msn.com)

Hamburger richiamati per "presenza salmonella". Il provvedimento, informa il ministero delle Salute sul suo sito, ha riguardato il 25 ottobre 3 lotti di 'Hamburger di bovino bio' 180 grammi a marchio ...

Richiamati hamburger e salami per rischio salmonella, i lotti e come riconoscerli

(quifinanza.it)

Alcuni lotti di hamburger e salami sono stati richiamati per rischio salmonella: come riconoscerli e come fare per ottenere il rimborso.

"Rischio salmonella", ritirati 3 lotti di hamburger bovino bio: quali

(informazione.it)

Hamburger richiamati per 'presenza salmonella'. Il provvedimento, informa oggi il ministero delle Salute sul suo sito, ha riguardato il 25 ottobre 3 lotti di 'Hamburger di bovino bio' 180 grammi a mar ...

Richiamati Hamburger Fileni Bio per presenza di salmonella: i lotti interessati

(msn.com)

Il Ministero della salute ha pubblicato tre avvisi di allerta alimentare per segnalare il richiamo di tre lotti di Hamburger Fileni Bio per possibile rischio ...